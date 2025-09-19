Währungen / FIEE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FIEE: Ubs Ag Fi Enhanced Europe 50 Etn
2.7300 USD 0.0809 (2.88%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FIEE hat sich für heute um -2.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.6690 bis zu einem Hoch von 2.8100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ubs Ag Fi Enhanced Europe 50 Etn-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.6690 2.8100
Jahresspanne
2.2500 3.5900
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.8109
- Eröffnung
- 2.8100
- Bid
- 2.7300
- Ask
- 2.7330
- Tief
- 2.6690
- Hoch
- 2.8100
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -2.88%
- Monatsänderung
- 0.74%
- 6-Monatsänderung
- -4.55%
- Jahresänderung
- -4.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K