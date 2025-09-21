FiyatlarBölümler
Dövizler / FETH
Geri dön - Hisse senetleri

FETH

44.33 USD 1.50 (3.27%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FETH fiyatı bugün -3.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.32 ve Yüksek fiyatı olarak 45.38 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
44.32 45.38
Yıllık aralık
14.52 48.56
Önceki kapanış
45.83
Açılış
45.20
Satış
44.33
Alış
44.63
Düşük
44.32
Yüksek
45.38
Hacim
2.561 K
Günlük değişim
-3.27%
Aylık değişim
3.19%
6 aylık değişim
137.06%
Yıllık değişim
69.72%
21 Eylül, Pazar