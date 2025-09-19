クォートセクション
通貨 / FETH
FETH

45.83 USD 0.71 (1.57%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FETHの今日の為替レートは、1.57%変化しました。日中、通貨は1あたり45.55の安値と46.34の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
45.55 46.34
1年のレンジ
14.52 48.56
以前の終値
45.12
始値
45.81
買値
45.83
買値
46.13
安値
45.55
高値
46.34
出来高
3.009 K
1日の変化
1.57%
1ヶ月の変化
6.68%
6ヶ月の変化
145.08%
1年の変化
75.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K