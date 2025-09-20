QuotazioniSezioni
Valute / FETH
FETH

44.33 USD 1.50 (3.27%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FETH ha avuto una variazione del -3.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.32 e ad un massimo di 45.38.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
44.32 45.38
Intervallo Annuale
14.52 48.56
Chiusura Precedente
45.83
Apertura
45.20
Bid
44.33
Ask
44.63
Minimo
44.32
Massimo
45.38
Volume
2.561 K
Variazione giornaliera
-3.27%
Variazione Mensile
3.19%
Variazione Semestrale
137.06%
Variazione Annuale
69.72%
20 settembre, sabato