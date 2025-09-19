KurseKategorien
Währungen / FETH
FETH

45.83 USD 0.71 (1.57%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FETH hat sich für heute um 1.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.55 bis zu einem Hoch von 46.34 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
45.55 46.34
Jahresspanne
14.52 48.56
Vorheriger Schlusskurs
45.12
Eröffnung
45.81
Bid
45.83
Ask
46.13
Tief
45.55
Hoch
46.34
Volumen
3.009 K
Tagesänderung
1.57%
Monatsänderung
6.68%
6-Monatsänderung
145.08%
Jahresänderung
75.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K