Währungen / FETH
FETH
45.83 USD 0.71 (1.57%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FETH hat sich für heute um 1.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.55 bis zu einem Hoch von 46.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
45.55 46.34
Jahresspanne
14.52 48.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.12
- Eröffnung
- 45.81
- Bid
- 45.83
- Ask
- 46.13
- Tief
- 45.55
- Hoch
- 46.34
- Volumen
- 3.009 K
- Tagesänderung
- 1.57%
- Monatsänderung
- 6.68%
- 6-Monatsänderung
- 145.08%
- Jahresänderung
- 75.46%
