44.33 USD 1.50 (3.27%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FETH a changé de -3.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.32 et à un maximum de 45.38.

Range quotidien
44.32 45.38
Range Annuel
14.52 48.56
Clôture Précédente
45.83
Ouverture
45.20
Bid
44.33
Ask
44.63
Plus Bas
44.32
Plus Haut
45.38
Volume
2.561 K
Changement quotidien
-3.27%
Changement Mensuel
3.19%
Changement à 6 Mois
137.06%
Changement Annuel
69.72%
20 septembre, samedi