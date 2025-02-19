FDEV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF hisse senedi 33.13 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 33.07 - 33.25 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 33.41 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 61 değerine ulaştı. FDEV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF hisse senedi şu anda 33.13 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 16.65% ve USD değerlerini izler. FDEV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FDEV hisse senedi nasıl alınır? Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF hisselerini şu anki 33.13 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 33.13 ve Ask 33.43 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 61 ve günlük değişim oranı -0.27% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FDEV fiyat hareketlerini takip edin.

FDEV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 26.56 - 33.76 ve mevcut fiyatı 33.13 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 33.13 veya Ask 33.43 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.39% ve 6 aylık değişim oranı 7.70% değerlerini karşılaştırır. FDEV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Fidelity International Multifactor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Fidelity International Multifactor ETF hisse senedi yıllık olarak 33.76 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 26.56 - 33.76). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 33.41 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF performansını takip edin.

Fidelity International Multifactor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 26.56 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 33.13 ve hareket ettiği yıllık aralık 26.56 - 33.76 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FDEV fiyat hareketlerini izleyin.