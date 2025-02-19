KotasyonBölümler
FDEV: Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

33.13 USD 0.28 (0.84%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FDEV fiyatı bugün -0.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.07 ve Yüksek fiyatı olarak 33.25 aralığında işlem gördü.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

FDEV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF hisse senedi 33.13 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 33.07 - 33.25 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 33.41 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 61 değerine ulaştı. FDEV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF hisse senedi şu anda 33.13 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 16.65% ve USD değerlerini izler. FDEV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FDEV hisse senedi nasıl alınır?

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF hisselerini şu anki 33.13 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 33.13 ve Ask 33.43 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 61 ve günlük değişim oranı -0.27% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FDEV fiyat hareketlerini takip edin.

FDEV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 26.56 - 33.76 ve mevcut fiyatı 33.13 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 33.13 veya Ask 33.43 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.39% ve 6 aylık değişim oranı 7.70% değerlerini karşılaştırır. FDEV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Fidelity International Multifactor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Fidelity International Multifactor ETF hisse senedi yıllık olarak 33.76 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 26.56 - 33.76). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 33.41 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF performansını takip edin.

Fidelity International Multifactor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 26.56 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 33.13 ve hareket ettiği yıllık aralık 26.56 - 33.76 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FDEV fiyat hareketlerini izleyin.

FDEV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 33.41 ve yıllık değişim oranı 16.65% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
33.07 33.25
Yıllık aralık
26.56 33.76
Önceki kapanış
33.41
Açılış
33.22
Satış
33.13
Alış
33.43
Düşük
33.07
Yüksek
33.25
Hacim
61
Günlük değişim
-0.84%
Aylık değişim
-0.39%
6 aylık değişim
7.70%
Yıllık değişim
16.65%
