Devises / FDEV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FDEV: Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
33.16 USD 0.09 (0.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FDEV a changé de -0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.92 et à un maximum de 33.20.
Suivez la dynamique Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDEV Nouvelles
- Berenberg relève l’objectif de cours de Frontier Developments à 4,50 GBP
- Berenberg raises Frontier Developments stock price target to GBP4.50
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Frontier announces Jurassic World Evolution 3 release for October 21
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Range quotidien
32.92 33.20
Range Annuel
26.56 33.76
- Clôture Précédente
- 33.25
- Ouverture
- 33.20
- Bid
- 33.16
- Ask
- 33.46
- Plus Bas
- 32.92
- Plus Haut
- 33.20
- Volume
- 83
- Changement quotidien
- -0.27%
- Changement Mensuel
- 1.66%
- Changement à 6 Mois
- 13.60%
- Changement Annuel
- 12.67%
20 septembre, samedi