FDEV: Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
33.16 USD 0.09 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FDEV ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.92 e ad un massimo di 33.20.
Segui le dinamiche di Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
32.92 33.20
Intervallo Annuale
26.56 33.76
- Chiusura Precedente
- 33.25
- Apertura
- 33.20
- Bid
- 33.16
- Ask
- 33.46
- Minimo
- 32.92
- Massimo
- 33.20
- Volume
- 83
- Variazione giornaliera
- -0.27%
- Variazione Mensile
- 1.66%
- Variazione Semestrale
- 13.60%
- Variazione Annuale
- 12.67%
21 settembre, domenica