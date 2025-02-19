КотировкиРазделы
FDEV: Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

33.59 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FDEV за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.52, а максимальная — 33.76.

Следите за динамикой Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
33.52 33.76
Годовой диапазон
26.56 33.76
Предыдущее закрытие
33.62
Open
33.68
Bid
33.59
Ask
33.89
Low
33.52
High
33.76
Объем
99
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
2.97%
6-месячное изменение
15.07%
Годовое изменение
14.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.