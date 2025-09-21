FiyatlarBölümler
Dövizler / EVGOW
EVGOW: EVgo Inc - Warrants, each whole warrant exercisable for one sha

0.1804 USD 0.0135 (6.96%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EVGOW fiyatı bugün -6.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1651 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1900 aralığında işlem gördü.

EVgo Inc - Warrants, each whole warrant exercisable for one sha hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.1651 0.1900
Yıllık aralık
0.1420 1.9900
Önceki kapanış
0.1939
Açılış
0.1850
Satış
0.1804
Alış
0.1834
Düşük
0.1651
Yüksek
0.1900
Hacim
80
Günlük değişim
-6.96%
Aylık değişim
12.68%
6 aylık değişim
-28.89%
Yıllık değişim
-43.27%
21 Eylül, Pazar