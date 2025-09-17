Валюты / EVGOW
EVGOW: EVgo Inc - Warrants, each whole warrant exercisable for one sha
0.1800 USD 0.0116 (6.89%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVGOW за сегодня изменился на 6.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1711, а максимальная — 0.1850.
Следите за динамикой EVgo Inc - Warrants, each whole warrant exercisable for one sha. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.1711 0.1850
Годовой диапазон
0.1420 1.9900
- Предыдущее закрытие
- 0.1684
- Open
- 0.1711
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Low
- 0.1711
- High
- 0.1850
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 6.89%
- Месячное изменение
- 12.43%
- 6-месячное изменение
- -29.05%
- Годовое изменение
- -43.40%
