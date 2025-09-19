Währungen / EVGOW
EVGOW: EVgo Inc - Warrants, each whole warrant exercisable for one sha
0.1804 USD 0.0135 (6.96%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVGOW hat sich für heute um -6.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1651 bis zu einem Hoch von 0.1900 gehandelt.
Verfolgen Sie die EVgo Inc - Warrants, each whole warrant exercisable for one sha-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.1651 0.1900
Jahresspanne
0.1420 1.9900
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1939
- Eröffnung
- 0.1850
- Bid
- 0.1804
- Ask
- 0.1834
- Tief
- 0.1651
- Hoch
- 0.1900
- Volumen
- 72
- Tagesänderung
- -6.96%
- Monatsänderung
- 12.68%
- 6-Monatsänderung
- -28.89%
- Jahresänderung
- -43.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K