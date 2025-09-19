KurseKategorien
EVGOW: EVgo Inc - Warrants, each whole warrant exercisable for one sha

0.1804 USD 0.0135 (6.96%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EVGOW hat sich für heute um -6.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1651 bis zu einem Hoch von 0.1900 gehandelt.

Verfolgen Sie die EVgo Inc - Warrants, each whole warrant exercisable for one sha-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.1651 0.1900
Jahresspanne
0.1420 1.9900
Vorheriger Schlusskurs
0.1939
Eröffnung
0.1850
Bid
0.1804
Ask
0.1834
Tief
0.1651
Hoch
0.1900
Volumen
72
Tagesänderung
-6.96%
Monatsänderung
12.68%
6-Monatsänderung
-28.89%
Jahresänderung
-43.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K