通貨 / EVGOW
EVGOW: EVgo Inc - Warrants, each whole warrant exercisable for one sha
0.1939 USD 0.0142 (7.90%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EVGOWの今日の為替レートは、7.90%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1800の安値と0.2000の高値で取引されました。
EVgo Inc - Warrants, each whole warrant exercisable for one shaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.1800 0.2000
1年のレンジ
0.1420 1.9900
- 以前の終値
- 0.1797
- 始値
- 0.2000
- 買値
- 0.1939
- 買値
- 0.1969
- 安値
- 0.1800
- 高値
- 0.2000
- 出来高
- 45
- 1日の変化
- 7.90%
- 1ヶ月の変化
- 21.11%
- 6ヶ月の変化
- -23.57%
- 1年の変化
- -39.03%
