EVGOW: EVgo Inc - Warrants, each whole warrant exercisable for one sha

0.1939 USD 0.0142 (7.90%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EVGOWの今日の為替レートは、7.90%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1800の安値と0.2000の高値で取引されました。

EVgo Inc - Warrants, each whole warrant exercisable for one shaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.1800 0.2000
1年のレンジ
0.1420 1.9900
以前の終値
0.1797
始値
0.2000
買値
0.1939
買値
0.1969
安値
0.1800
高値
0.2000
出来高
45
1日の変化
7.90%
1ヶ月の変化
21.11%
6ヶ月の変化
-23.57%
1年の変化
-39.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K