QuotazioniSezioni
Valute / EVGOW
Tornare a Azioni

EVGOW: EVgo Inc - Warrants, each whole warrant exercisable for one sha

0.1804 USD 0.0135 (6.96%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EVGOW ha avuto una variazione del -6.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1651 e ad un massimo di 0.1900.

Segui le dinamiche di EVgo Inc - Warrants, each whole warrant exercisable for one sha. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.1651 0.1900
Intervallo Annuale
0.1420 1.9900
Chiusura Precedente
0.1939
Apertura
0.1850
Bid
0.1804
Ask
0.1834
Minimo
0.1651
Massimo
0.1900
Volume
80
Variazione giornaliera
-6.96%
Variazione Mensile
12.68%
Variazione Semestrale
-28.89%
Variazione Annuale
-43.27%
21 settembre, domenica