ESGLW: ESGL Holdings Limited - Warrants

0.1120 USD 0.0220 (24.44%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ESGLW fiyatı bugün 24.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1075 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1120 aralığında işlem gördü.

ESGL Holdings Limited - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.1075 0.1120
Yıllık aralık
0.0063 0.1255
Önceki kapanış
0.0900
Açılış
0.1075
Satış
0.1120
Alış
0.1150
Düşük
0.1075
Yüksek
0.1120
Hacim
2
Günlük değişim
24.44%
Aylık değişim
21.21%
6 aylık değişim
873.91%
Yıllık değişim
1158.43%
21 Eylül, Pazar