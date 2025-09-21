Dövizler / ESGLW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ESGLW: ESGL Holdings Limited - Warrants
0.1120 USD 0.0220 (24.44%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ESGLW fiyatı bugün 24.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1075 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1120 aralığında işlem gördü.
ESGL Holdings Limited - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.1075 0.1120
Yıllık aralık
0.0063 0.1255
- Önceki kapanış
- 0.0900
- Açılış
- 0.1075
- Satış
- 0.1120
- Alış
- 0.1150
- Düşük
- 0.1075
- Yüksek
- 0.1120
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- 24.44%
- Aylık değişim
- 21.21%
- 6 aylık değişim
- 873.91%
- Yıllık değişim
- 1158.43%
21 Eylül, Pazar