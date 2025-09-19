Währungen / ESGLW
ESGLW: ESGL Holdings Limited - Warrants
0.1120 USD 0.0220 (24.44%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESGLW hat sich für heute um 24.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1075 bis zu einem Hoch von 0.1120 gehandelt.
Verfolgen Sie die ESGL Holdings Limited - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.1075 0.1120
Jahresspanne
0.0063 0.1255
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0900
- Eröffnung
- 0.1075
- Bid
- 0.1120
- Ask
- 0.1150
- Tief
- 0.1075
- Hoch
- 0.1120
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 24.44%
- Monatsänderung
- 21.21%
- 6-Monatsänderung
- 873.91%
- Jahresänderung
- 1158.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K