KurseKategorien
Währungen / ESGLW
Zurück zum Aktien

ESGLW: ESGL Holdings Limited - Warrants

0.1120 USD 0.0220 (24.44%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ESGLW hat sich für heute um 24.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1075 bis zu einem Hoch von 0.1120 gehandelt.

Verfolgen Sie die ESGL Holdings Limited - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.1075 0.1120
Jahresspanne
0.0063 0.1255
Vorheriger Schlusskurs
0.0900
Eröffnung
0.1075
Bid
0.1120
Ask
0.1150
Tief
0.1075
Hoch
0.1120
Volumen
2
Tagesänderung
24.44%
Monatsänderung
21.21%
6-Monatsänderung
873.91%
Jahresänderung
1158.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K