Devises / ESGLW
ESGLW: ESGL Holdings Limited - Warrants

0.1120 USD 0.0220 (24.44%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ESGLW a changé de 24.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1075 et à un maximum de 0.1120.

Suivez la dynamique ESGL Holdings Limited - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.1075 0.1120
Range Annuel
0.0063 0.1255
Clôture Précédente
0.0900
Ouverture
0.1075
Bid
0.1120
Ask
0.1150
Plus Bas
0.1075
Plus Haut
0.1120
Volume
2
Changement quotidien
24.44%
Changement Mensuel
21.21%
Changement à 6 Mois
873.91%
Changement Annuel
1158.43%
20 septembre, samedi