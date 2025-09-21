QuotazioniSezioni
ESGLW: ESGL Holdings Limited - Warrants

0.1120 USD 0.0220 (24.44%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ESGLW ha avuto una variazione del 24.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1075 e ad un massimo di 0.1120.

Segui le dinamiche di ESGL Holdings Limited - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1075 0.1120
Intervallo Annuale
0.0063 0.1255
Chiusura Precedente
0.0900
Apertura
0.1075
Bid
0.1120
Ask
0.1150
Minimo
0.1075
Massimo
0.1120
Volume
2
Variazione giornaliera
24.44%
Variazione Mensile
21.21%
Variazione Semestrale
873.91%
Variazione Annuale
1158.43%
21 settembre, domenica