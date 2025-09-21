Valute / ESGLW
ESGLW: ESGL Holdings Limited - Warrants
0.1120 USD 0.0220 (24.44%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ESGLW ha avuto una variazione del 24.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1075 e ad un massimo di 0.1120.
Segui le dinamiche di ESGL Holdings Limited - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.1075 0.1120
Intervallo Annuale
0.0063 0.1255
- Chiusura Precedente
- 0.0900
- Apertura
- 0.1075
- Bid
- 0.1120
- Ask
- 0.1150
- Minimo
- 0.1075
- Massimo
- 0.1120
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 24.44%
- Variazione Mensile
- 21.21%
- Variazione Semestrale
- 873.91%
- Variazione Annuale
- 1158.43%
21 settembre, domenica