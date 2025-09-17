КотировкиРазделы
Валюты / ESGLW
Назад в Рынок акций США

ESGLW: ESGL Holdings Limited - Warrants

0.1230 USD 0.0025 (1.99%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ESGLW за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0631, а максимальная — 0.1240.

Следите за динамикой ESGL Holdings Limited - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
0.0631 0.1240
Годовой диапазон
0.0063 0.1255
Предыдущее закрытие
0.1255
Open
0.0631
Bid
0.1230
Ask
0.1260
Low
0.0631
High
0.1240
Объем
11
Дневное изменение
-1.99%
Месячное изменение
33.12%
6-месячное изменение
969.57%
Годовое изменение
1282.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.