Курс ESGLW за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0631, а максимальная — 0.1240.

Следите за динамикой ESGL Holdings Limited - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.