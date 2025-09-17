Валюты / ESGLW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ESGLW: ESGL Holdings Limited - Warrants
0.1230 USD 0.0025 (1.99%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESGLW за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0631, а максимальная — 0.1240.
Следите за динамикой ESGL Holdings Limited - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.0631 0.1240
Годовой диапазон
0.0063 0.1255
- Предыдущее закрытие
- 0.1255
- Open
- 0.0631
- Bid
- 0.1230
- Ask
- 0.1260
- Low
- 0.0631
- High
- 0.1240
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -1.99%
- Месячное изменение
- 33.12%
- 6-месячное изменение
- 969.57%
- Годовое изменение
- 1282.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.