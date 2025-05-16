Dövizler / ESBA
ESBA: Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un
7.3400 USD 0.0201 (0.27%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ESBA fiyatı bugün -0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.2872 ve Yüksek fiyatı olarak 7.6000 aralığında işlem gördü.
Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
7.2872 7.6000
Yıllık aralık
6.4000 11.3700
- Önceki kapanış
- 7.3601
- Açılış
- 7.2872
- Satış
- 7.3400
- Alış
- 7.3430
- Düşük
- 7.2872
- Yüksek
- 7.6000
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- -0.27%
- Aylık değişim
- -1.14%
- 6 aylık değişim
- -2.55%
- Yıllık değişim
- -32.85%
21 Eylül, Pazar