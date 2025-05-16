FiyatlarBölümler
Dövizler / ESBA
Geri dön - Hisse senetleri

ESBA: Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un

7.3400 USD 0.0201 (0.27%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ESBA fiyatı bugün -0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.2872 ve Yüksek fiyatı olarak 7.6000 aralığında işlem gördü.

Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESBA haberleri

Günlük aralık
7.2872 7.6000
Yıllık aralık
6.4000 11.3700
Önceki kapanış
7.3601
Açılış
7.2872
Satış
7.3400
Alış
7.3430
Düşük
7.2872
Yüksek
7.6000
Hacim
3
Günlük değişim
-0.27%
Aylık değişim
-1.14%
6 aylık değişim
-2.55%
Yıllık değişim
-32.85%
21 Eylül, Pazar