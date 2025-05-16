КотировкиРазделы
ESBA: Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un

7.6400 USD 0.0200 (0.26%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ESBA за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.6364, а максимальная — 7.9190.

Следите за динамикой Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.6364 7.9190
Годовой диапазон
6.4000 11.3700
Предыдущее закрытие
7.6200
Open
7.9190
Bid
7.6400
Ask
7.6430
Low
7.6364
High
7.9190
Объем
3
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
2.90%
6-месячное изменение
1.43%
Годовое изменение
-30.10%
