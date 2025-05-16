Валюты / ESBA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ESBA: Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un
7.6400 USD 0.0200 (0.26%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESBA за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.6364, а максимальная — 7.9190.
Следите за динамикой Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
7.6364 7.9190
Годовой диапазон
6.4000 11.3700
- Предыдущее закрытие
- 7.6200
- Open
- 7.9190
- Bid
- 7.6400
- Ask
- 7.6430
- Low
- 7.6364
- High
- 7.9190
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 2.90%
- 6-месячное изменение
- 1.43%
- Годовое изменение
- -30.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.