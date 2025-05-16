QuotazioniSezioni
Valute / ESBA
ESBA: Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un

7.3400 USD 0.0201 (0.27%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ESBA ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.2872 e ad un massimo di 7.6000.

Segui le dinamiche di Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
7.2872 7.6000
Intervallo Annuale
6.4000 11.3700
Chiusura Precedente
7.3601
Apertura
7.2872
Bid
7.3400
Ask
7.3430
Minimo
7.2872
Massimo
7.6000
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.27%
Variazione Mensile
-1.14%
Variazione Semestrale
-2.55%
Variazione Annuale
-32.85%
20 settembre, sabato