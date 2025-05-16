Valute / ESBA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ESBA: Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un
7.3400 USD 0.0201 (0.27%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ESBA ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.2872 e ad un massimo di 7.6000.
Segui le dinamiche di Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
7.2872 7.6000
Intervallo Annuale
6.4000 11.3700
- Chiusura Precedente
- 7.3601
- Apertura
- 7.2872
- Bid
- 7.3400
- Ask
- 7.3430
- Minimo
- 7.2872
- Massimo
- 7.6000
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.27%
- Variazione Mensile
- -1.14%
- Variazione Semestrale
- -2.55%
- Variazione Annuale
- -32.85%
20 settembre, sabato