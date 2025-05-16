クォートセクション
通貨 / ESBA
株に戻る

ESBA: Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un

7.3601 USD 0.2799 (3.66%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ESBAの今日の為替レートは、-3.66%変化しました。日中、通貨は1あたり7.2501の安値と7.5100の高値で取引されました。

Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Unダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESBA News

1日のレンジ
7.2501 7.5100
1年のレンジ
6.4000 11.3700
以前の終値
7.6400
始値
7.5100
買値
7.3601
買値
7.3631
安値
7.2501
高値
7.5100
出来高
18
1日の変化
-3.66%
1ヶ月の変化
-0.87%
6ヶ月の変化
-2.28%
1年の変化
-32.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K