ESBA: Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un
7.3601 USD 0.2799 (3.66%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ESBAの今日の為替レートは、-3.66%変化しました。日中、通貨は1あたり7.2501の安値と7.5100の高値で取引されました。
Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Unダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
7.2501 7.5100
1年のレンジ
6.4000 11.3700
- 以前の終値
- 7.6400
- 始値
- 7.5100
- 買値
- 7.3601
- 買値
- 7.3631
- 安値
- 7.2501
- 高値
- 7.5100
- 出来高
- 18
- 1日の変化
- -3.66%
- 1ヶ月の変化
- -0.87%
- 6ヶ月の変化
- -2.28%
- 1年の変化
- -32.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K