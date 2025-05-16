시세섹션
통화 / ESBA
ESBA: Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un

7.3400 USD 0.0201 (0.27%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ESBA 환율이 오늘 -0.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.2872이고 고가는 7.6000이었습니다.

Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Un 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
7.2872 7.6000
년간 변동
6.4000 11.3700
이전 종가
7.3601
시가
7.2872
Bid
7.3400
Ask
7.3430
저가
7.2872
고가
7.6000
볼륨
3
일일 변동
-0.27%
월 변동
-1.14%
6개월 변동
-2.55%
년간 변동율
-32.85%
20 9월, 토요일