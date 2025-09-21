FiyatlarBölümler
ENGNW: enGene Holdings Inc - Warrants

0.8500 USD 0.0300 (3.66%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ENGNW fiyatı bugün 3.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.8500 ve Yüksek fiyatı olarak 0.8500 aralığında işlem gördü.

enGene Holdings Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.8500 0.8500
Yıllık aralık
0.5100 2.7300
Önceki kapanış
0.8200
Açılış
0.8500
Satış
0.8500
Alış
0.8530
Düşük
0.8500
Yüksek
0.8500
Hacim
1
Günlük değişim
3.66%
Aylık değişim
22.00%
6 aylık değişim
41.55%
Yıllık değişim
-56.19%
21 Eylül, Pazar