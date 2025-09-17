Валюты / ENGNW
ENGNW: enGene Holdings Inc - Warrants
0.7200 USD 0.0006 (0.08%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENGNW за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.6600, а максимальная — 0.7200.
Следите за динамикой enGene Holdings Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.6600 0.7200
Годовой диапазон
0.5100 2.7300
- Предыдущее закрытие
- 0.7194
- Open
- 0.7200
- Bid
- 0.7200
- Ask
- 0.7230
- Low
- 0.6600
- High
- 0.7200
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 3.34%
- 6-месячное изменение
- 19.90%
- Годовое изменение
- -62.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.