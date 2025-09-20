CotationsSections
ENGNW: enGene Holdings Inc - Warrants

0.8500 USD 0.0300 (3.66%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ENGNW a changé de 3.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.8500 et à un maximum de 0.8500.

Suivez la dynamique enGene Holdings Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.8500 0.8500
Range Annuel
0.5100 2.7300
Clôture Précédente
0.8200
Ouverture
0.8500
Bid
0.8500
Ask
0.8530
Plus Bas
0.8500
Plus Haut
0.8500
Volume
1
Changement quotidien
3.66%
Changement Mensuel
22.00%
Changement à 6 Mois
41.55%
Changement Annuel
-56.19%
20 septembre, samedi