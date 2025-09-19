KurseKategorien
ENGNW: enGene Holdings Inc - Warrants

0.8200 USD 0.1200 (17.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ENGNW hat sich für heute um 17.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.7650 bis zu einem Hoch von 0.8200 gehandelt.

Verfolgen Sie die enGene Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.7650 0.8200
Jahresspanne
0.5100 2.7300
Vorheriger Schlusskurs
0.7000
Eröffnung
0.7650
Bid
0.8200
Ask
0.8230
Tief
0.7650
Hoch
0.8200
Volumen
27
Tagesänderung
17.14%
Monatsänderung
17.70%
6-Monatsänderung
36.55%
Jahresänderung
-57.73%
