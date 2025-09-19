Währungen / ENGNW
ENGNW: enGene Holdings Inc - Warrants
0.8200 USD 0.1200 (17.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENGNW hat sich für heute um 17.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.7650 bis zu einem Hoch von 0.8200 gehandelt.
Verfolgen Sie die enGene Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.7650 0.8200
Jahresspanne
0.5100 2.7300
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.7000
- Eröffnung
- 0.7650
- Bid
- 0.8200
- Ask
- 0.8230
- Tief
- 0.7650
- Hoch
- 0.8200
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- 17.14%
- Monatsänderung
- 17.70%
- 6-Monatsänderung
- 36.55%
- Jahresänderung
- -57.73%
