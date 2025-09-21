QuotazioniSezioni
ENGNW: enGene Holdings Inc - Warrants

0.8500 USD 0.0300 (3.66%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ENGNW ha avuto una variazione del 3.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.8500 e ad un massimo di 0.8500.

Segui le dinamiche di enGene Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.8500 0.8500
Intervallo Annuale
0.5100 2.7300
Chiusura Precedente
0.8200
Apertura
0.8500
Bid
0.8500
Ask
0.8530
Minimo
0.8500
Massimo
0.8500
Volume
1
Variazione giornaliera
3.66%
Variazione Mensile
22.00%
Variazione Semestrale
41.55%
Variazione Annuale
-56.19%
21 settembre, domenica