DZZ: DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038

1.5100 USD 0.0400 (2.58%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DZZ fiyatı bugün -2.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.5100 ve Yüksek fiyatı olarak 1.5801 aralığında işlem gördü.

DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.5100 1.5801
Yıllık aralık
1.3500 2.1900
Önceki kapanış
1.5500
Açılış
1.5801
Satış
1.5100
Alış
1.5130
Düşük
1.5100
Yüksek
1.5801
Hacim
11
Günlük değişim
-2.58%
Aylık değişim
-12.21%
6 aylık değişim
-10.23%
Yıllık değişim
-13.72%
21 Eylül, Pazar