Valute / DZZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DZZ: DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038
1.5100 USD 0.0400 (2.58%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DZZ ha avuto una variazione del -2.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.5100 e ad un massimo di 1.5801.
Segui le dinamiche di DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.5100 1.5801
Intervallo Annuale
1.3500 2.1900
- Chiusura Precedente
- 1.5500
- Apertura
- 1.5801
- Bid
- 1.5100
- Ask
- 1.5130
- Minimo
- 1.5100
- Massimo
- 1.5801
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -2.58%
- Variazione Mensile
- -12.21%
- Variazione Semestrale
- -10.23%
- Variazione Annuale
- -13.72%
20 settembre, sabato