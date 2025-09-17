КотировкиРазделы
Валюты / DZZ
DZZ: DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038

1.6750 USD 0.0050 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DZZ за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.6600, а максимальная — 1.6810.

Следите за динамикой DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.6600 1.6810
Годовой диапазон
1.3500 2.1900
Предыдущее закрытие
1.6700
Open
1.6810
Bid
1.6750
Ask
1.6780
Low
1.6600
High
1.6810
Объем
7
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
-2.62%
6-месячное изменение
-0.42%
Годовое изменение
-4.29%
