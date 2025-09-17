Валюты / DZZ
DZZ: DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038
1.6750 USD 0.0050 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DZZ за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.6600, а максимальная — 1.6810.
Следите за динамикой DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.6600 1.6810
Годовой диапазон
1.3500 2.1900
- Предыдущее закрытие
- 1.6700
- Open
- 1.6810
- Bid
- 1.6750
- Ask
- 1.6780
- Low
- 1.6600
- High
- 1.6810
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- -2.62%
- 6-месячное изменение
- -0.42%
- Годовое изменение
- -4.29%
