Devises / DZZ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DZZ: DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038
1.5100 USD 0.0400 (2.58%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DZZ a changé de -2.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.5100 et à un maximum de 1.5801.
Suivez la dynamique DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
1.5100 1.5801
Range Annuel
1.3500 2.1900
- Clôture Précédente
- 1.5500
- Ouverture
- 1.5801
- Bid
- 1.5100
- Ask
- 1.5130
- Plus Bas
- 1.5100
- Plus Haut
- 1.5801
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- -2.58%
- Changement Mensuel
- -12.21%
- Changement à 6 Mois
- -10.23%
- Changement Annuel
- -13.72%
20 septembre, samedi