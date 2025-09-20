CotationsSections
Devises / DZZ
Retour à Actions

DZZ: DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038

1.5100 USD 0.0400 (2.58%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DZZ a changé de -2.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.5100 et à un maximum de 1.5801.

Suivez la dynamique DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
1.5100 1.5801
Range Annuel
1.3500 2.1900
Clôture Précédente
1.5500
Ouverture
1.5801
Bid
1.5100
Ask
1.5130
Plus Bas
1.5100
Plus Haut
1.5801
Volume
11
Changement quotidien
-2.58%
Changement Mensuel
-12.21%
Changement à 6 Mois
-10.23%
Changement Annuel
-13.72%
20 septembre, samedi