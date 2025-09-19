KurseKategorien
DZZ: DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038

1.5100 USD 0.0400 (2.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DZZ hat sich für heute um -2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.5100 bis zu einem Hoch von 1.5801 gehandelt.

Verfolgen Sie die DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.5100 1.5801
Jahresspanne
1.3500 2.1900
Vorheriger Schlusskurs
1.5500
Eröffnung
1.5801
Bid
1.5100
Ask
1.5130
Tief
1.5100
Hoch
1.5801
Volumen
11
Tagesänderung
-2.58%
Monatsänderung
-12.21%
6-Monatsänderung
-10.23%
Jahresänderung
-13.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K