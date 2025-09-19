Währungen / DZZ
DZZ: DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038
1.5100 USD 0.0400 (2.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DZZ hat sich für heute um -2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.5100 bis zu einem Hoch von 1.5801 gehandelt.
Verfolgen Sie die DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.5100 1.5801
Jahresspanne
1.3500 2.1900
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.5500
- Eröffnung
- 1.5801
- Bid
- 1.5100
- Ask
- 1.5130
- Tief
- 1.5100
- Hoch
- 1.5801
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -2.58%
- Monatsänderung
- -12.21%
- 6-Monatsänderung
- -10.23%
- Jahresänderung
- -13.72%
