FiyatlarBölümler
Dövizler / DTB
Geri dön - Hisse senetleri

DTB: DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb

18.92 USD 0.04 (0.21%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DTB fiyatı bugün -0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.82 ve Yüksek fiyatı olarak 18.96 aralığında işlem gördü.

DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DTB haberleri

Günlük aralık
18.82 18.96
Yıllık aralık
16.94 21.68
Önceki kapanış
18.96
Açılış
18.93
Satış
18.92
Alış
19.22
Düşük
18.82
Yüksek
18.96
Hacim
31
Günlük değişim
-0.21%
Aylık değişim
6.35%
6 aylık değişim
5.58%
Yıllık değişim
-10.20%
21 Eylül, Pazar