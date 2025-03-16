Devises / DTB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DTB: DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb
18.92 USD 0.04 (0.21%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DTB a changé de -0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.82 et à un maximum de 18.96.
Suivez la dynamique DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTB Nouvelles
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- IDU ETF: Utilities Dashboard For July
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- ERH: All-Weather Strategy With Full Distribution Coverage And A Discount Valuation
- NML: Solid Distribution Coverage And Stability In The Face Of Conflicts (NYSE:NML)
- FUTY: Utilities Dashboard For June 2025 (NYSEARCA:FUTY)
- AltaGas: An Interesting Combination Of Midstream And Utility (OTCMKTS:ATGFF)
- Unitil Stock: Solid Growth, But Current Valuation Is A Bit High (NYSE:UTL)
- ClearBridge Mid Cap Strategy Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- SPLG: S&P 500 Dashboard For April (NYSEARCA:SPLG)
- Otter Tail: Returning To More-Normal Levels Of Manufacturing Profitability (NASDAQ:OTTR)
- Avista Corporation: A Proven Ability To Handle Recessions (NYSE:AVA)
- JXI ETF: Utilities Dashboard For March (NYSEARCA:JXI)
- Ameren: Improving Growth Prospects But Still Expensive (NYSE:AEE)
Range quotidien
18.82 18.96
Range Annuel
16.94 21.68
- Clôture Précédente
- 18.96
- Ouverture
- 18.93
- Bid
- 18.92
- Ask
- 19.22
- Plus Bas
- 18.82
- Plus Haut
- 18.96
- Volume
- 31
- Changement quotidien
- -0.21%
- Changement Mensuel
- 6.35%
- Changement à 6 Mois
- 5.58%
- Changement Annuel
- -10.20%
20 septembre, samedi