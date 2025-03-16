Валюты / DTB
DTB: DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb
18.97 USD 0.09 (0.47%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DTB за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.93, а максимальная — 19.12.
Следите за динамикой DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.93 19.12
Годовой диапазон
16.94 21.68
- Предыдущее закрытие
- 19.06
- Open
- 19.03
- Bid
- 18.97
- Ask
- 19.27
- Low
- 18.93
- High
- 19.12
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 6.63%
- 6-месячное изменение
- 5.86%
- Годовое изменение
- -9.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.