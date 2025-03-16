КотировкиРазделы
DTB: DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb

18.97 USD 0.09 (0.47%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DTB за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.93, а максимальная — 19.12.

Следите за динамикой DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.93 19.12
Годовой диапазон
16.94 21.68
Предыдущее закрытие
19.06
Open
19.03
Bid
18.97
Ask
19.27
Low
18.93
High
19.12
Объем
39
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
6.63%
6-месячное изменение
5.86%
Годовое изменение
-9.97%
