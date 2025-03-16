クォートセクション
通貨 / DTB
DTB: DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb

18.96 USD 0.01 (0.05%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DTBの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり18.86の安値と19.09の高値で取引されました。

DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Debダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.86 19.09
1年のレンジ
16.94 21.68
以前の終値
18.97
始値
18.86
買値
18.96
買値
19.26
安値
18.86
高値
19.09
出来高
80
1日の変化
-0.05%
1ヶ月の変化
6.58%
6ヶ月の変化
5.80%
1年の変化
-10.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K