KurseKategorien
Währungen / DTB
Zurück zum Aktien

DTB: DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb

18.96 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DTB hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.86 bis zu einem Hoch von 19.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DTB News

Tagesspanne
18.86 19.09
Jahresspanne
16.94 21.68
Vorheriger Schlusskurs
18.97
Eröffnung
18.86
Bid
18.96
Ask
19.26
Tief
18.86
Hoch
19.09
Volumen
80
Tagesänderung
-0.05%
Monatsänderung
6.58%
6-Monatsänderung
5.80%
Jahresänderung
-10.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K