DTB: DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb
18.96 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DTB hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.86 bis zu einem Hoch von 19.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DTB News
Tagesspanne
18.86 19.09
Jahresspanne
16.94 21.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.97
- Eröffnung
- 18.86
- Bid
- 18.96
- Ask
- 19.26
- Tief
- 18.86
- Hoch
- 19.09
- Volumen
- 80
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 6.58%
- 6-Monatsänderung
- 5.80%
- Jahresänderung
- -10.01%
