DTB: DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb

18.92 USD 0.04 (0.21%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DTB ha avuto una variazione del -0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.82 e ad un massimo di 18.96.

Segui le dinamiche di DTE Energy Company 2020 Series G 4.375% Junior Subordinated Deb. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
18.82 18.96
Intervallo Annuale
16.94 21.68
Chiusura Precedente
18.96
Apertura
18.93
Bid
18.92
Ask
19.22
Minimo
18.82
Massimo
18.96
Volume
31
Variazione giornaliera
-0.21%
Variazione Mensile
6.35%
Variazione Semestrale
5.58%
Variazione Annuale
-10.20%
20 settembre, sabato