DNMX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Dynamix Corp III hisse senedi 9.89 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.89 - 9.90 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 9.90 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 10 değerine ulaştı. DNMX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Dynamix Corp III hisse senedi temettü ödüyor mu? Dynamix Corp III hisse senedi şu anda 9.89 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.70% ve USD değerlerini izler. DNMX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

DNMX hisse senedi nasıl alınır? Dynamix Corp III hisselerini şu anki 9.89 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.89 ve Ask 10.19 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 10 ve günlük değişim oranı -0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte DNMX fiyat hareketlerini takip edin.

DNMX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Dynamix Corp III hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.89 - 9.96 ve mevcut fiyatı 9.89 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.89 veya Ask 10.19 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.50% ve 6 aylık değişim oranı -0.70% değerlerini karşılaştırır. DNMX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Dynamix Corp III hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Dynamix Corp III hisse senedi yıllık olarak 9.96 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.89 - 9.96). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 9.90 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Dynamix Corp III performansını takip edin.

Dynamix Corp III hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Dynamix Corp III (DNMX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.89 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.89 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.89 - 9.96 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki DNMX fiyat hareketlerini izleyin.