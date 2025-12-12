- Übersicht
DNMX: Dynamix Corp III
Der Wechselkurs von DNMX hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.89 bis zu einem Hoch von 9.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamix Corp III-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DNMX heute?
Die Aktie von Dynamix Corp III (DNMX) notiert heute bei 9.89. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.89 - 9.90 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.90 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von DNMX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DNMX Dividenden?
Dynamix Corp III wird derzeit mit 9.89 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DNMX zu verfolgen.
Wie kaufe ich DNMX-Aktien?
Sie können Aktien von Dynamix Corp III (DNMX) zum aktuellen Kurs von 9.89 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.89 oder 10.19 platziert, während 10 und -0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DNMX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DNMX-Aktien?
Bei einer Investition in Dynamix Corp III müssen die jährliche Spanne 9.89 - 9.96 und der aktuelle Kurs 9.89 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.50% und -0.70%, bevor sie Orders zu 9.89 oder 10.19 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DNMX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dynamix Corp III?
Der höchste Kurs von Dynamix Corp III (DNMX) im vergangenen Jahr lag bei 9.96. Innerhalb von 9.89 - 9.96 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dynamix Corp III mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dynamix Corp III?
Der niedrigste Kurs von Dynamix Corp III (DNMX) im Laufe des Jahres betrug 9.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.89 und der Spanne 9.89 - 9.96 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DNMX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DNMX statt?
Dynamix Corp III hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.90 und -0.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.90
- Eröffnung
- 9.90
- Bid
- 9.89
- Ask
- 10.19
- Tief
- 9.89
- Hoch
- 9.90
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- -0.50%
- 6-Monatsänderung
- -0.70%
- Jahresänderung
- -0.70%
