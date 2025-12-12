- Обзор рынка
DNMX: Dynamix Corp III
Курс DNMX за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.89, а максимальная — 9.90.
Следите за динамикой Dynamix Corp III. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DNMX сегодня?
Dynamix Corp III (DNMX) сегодня оценивается на уровне 9.89. Инструмент торгуется в пределах 9.89 - 9.90, вчерашнее закрытие составило 9.90, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DNMX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dynamix Corp III?
Dynamix Corp III в настоящее время оценивается в 9.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.70% и USD. Отслеживайте движения DNMX на графике в реальном времени.
Как купить акции DNMX?
Вы можете купить акции Dynamix Corp III (DNMX) по текущей цене 9.89. Ордера обычно размещаются около 9.89 или 10.19, тогда как 10 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DNMX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DNMX?
Инвестирование в Dynamix Corp III предполагает учет годового диапазона 9.89 - 9.96 и текущей цены 9.89. Многие сравнивают -0.50% и -0.70% перед размещением ордеров на 9.89 или 10.19. Изучайте ежедневные изменения цены DNMX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dynamix Corp III?
Самая высокая цена Dynamix Corp III (DNMX) за последний год составила 9.96. Акции заметно колебались в пределах 9.89 - 9.96, сравнение с 9.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dynamix Corp III на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dynamix Corp III?
Самая низкая цена Dynamix Corp III (DNMX) за год составила 9.89. Сравнение с текущими 9.89 и 9.89 - 9.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DNMX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DNMX?
В прошлом Dynamix Corp III проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.90 и -0.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.90
- Open
- 9.90
- Bid
- 9.89
- Ask
- 10.19
- Low
- 9.89
- High
- 9.90
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -0.50%
- 6-месячное изменение
- -0.70%
- Годовое изменение
- -0.70%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.