DNMX: Dynamix Corp III
A taxa do DNMX para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.89 e o mais alto foi 9.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Dynamix Corp III. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DNMX hoje?
Hoje Dynamix Corp III (DNMX) está avaliado em 9.89. O instrumento é negociado dentro de 9.89 - 9.90, o fechamento de ontem foi 9.90, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DNMX em tempo real.
As ações de Dynamix Corp III pagam dividendos?
Atualmente Dynamix Corp III está avaliado em 9.89. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.70% e USD. Monitore os movimentos de DNMX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DNMX?
Você pode comprar ações de Dynamix Corp III (DNMX) pelo preço atual 9.89. Ordens geralmente são executadas perto de 9.89 ou 10.19, enquanto 10 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DNMX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DNMX?
Investir em Dynamix Corp III envolve considerar a faixa anual 9.89 - 9.96 e o preço atual 9.89. Muitos comparam -0.50% e -0.70% antes de enviar ordens em 9.89 ou 10.19. Estude as mudanças diárias de preço de DNMX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dynamix Corp III?
O maior preço de Dynamix Corp III (DNMX) no último ano foi 9.96. As ações oscilaram bastante dentro de 9.89 - 9.96, e a comparação com 9.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dynamix Corp III no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dynamix Corp III?
O menor preço de Dynamix Corp III (DNMX) no ano foi 9.89. A comparação com o preço atual 9.89 e 9.89 - 9.96 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DNMX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DNMX?
No passado Dynamix Corp III passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.90 e -0.70% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.90
- Open
- 9.90
- Bid
- 9.89
- Ask
- 10.19
- Low
- 9.89
- High
- 9.90
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- -0.50%
- Mudança de 6 meses
- -0.70%
- Mudança anual
- -0.70%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.