クォートセクション
通貨 / DNMX
株に戻る

DNMX: Dynamix Corp III

9.89 USD 0.01 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

DNMXの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり9.89の安値と9.90の高値で取引されました。

Dynamix Corp IIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

DNMX株の現在の価格は？

Dynamix Corp IIIの株価は本日9.89です。9.89 - 9.90内で取引され、前日の終値は9.90、取引量は10に達しました。DNMXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dynamix Corp IIIの株は配当を出しますか？

Dynamix Corp IIIの現在の価格は9.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.70%やUSDにも注目します。DNMXの動きはライブチャートで確認できます。

DNMX株を買う方法は？

Dynamix Corp IIIの株は現在9.89で購入可能です。注文は通常9.89または10.19付近で行われ、10や-0.10%が市場の動きを示します。DNMXの最新情報はライブチャートで確認できます。

DNMX株に投資する方法は？

Dynamix Corp IIIへの投資では、年間の値幅9.89 - 9.96と現在の9.89を考慮します。注文は多くの場合9.89や10.19で行われる前に、-0.50%や-0.70%と比較されます。DNMXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dynamix Corp IIIの株の最高値は？

Dynamix Corp IIIの過去1年の最高値は9.96でした。9.89 - 9.96内で株価は大きく変動し、9.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dynamix Corp IIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dynamix Corp IIIの株の最低値は？

Dynamix Corp III(DNMX)の年間最安値は9.89でした。現在の9.89や9.89 - 9.96と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DNMXの動きはライブチャートで確認できます。

DNMXの株式分割はいつ行われましたか？

Dynamix Corp IIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.90、-0.70%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
9.89 9.90
1年のレンジ
9.89 9.96
以前の終値
9.90
始値
9.90
買値
9.89
買値
10.19
安値
9.89
高値
9.90
出来高
10
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
-0.50%
6ヶ月の変化
-0.70%
1年の変化
-0.70%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待