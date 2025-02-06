FiyatlarBölümler
Dövizler / DHX
Geri dön - Hisse senetleri

DHX: DHI Group Inc

2.87 USD 0.07 (2.38%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DHX fiyatı bugün -2.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.86 ve Yüksek fiyatı olarak 2.98 aralığında işlem gördü.

DHI Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DHX haberleri

Günlük aralık
2.86 2.98
Yıllık aralık
1.23 3.34
Önceki kapanış
2.94
Açılış
2.91
Satış
2.87
Alış
3.17
Düşük
2.86
Yüksek
2.98
Hacim
236
Günlük değişim
-2.38%
Aylık değişim
4.36%
6 aylık değişim
106.47%
Yıllık değişim
51.05%
21 Eylül, Pazar