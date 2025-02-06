Dövizler / DHX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DHX: DHI Group Inc
2.87 USD 0.07 (2.38%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DHX fiyatı bugün -2.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.86 ve Yüksek fiyatı olarak 2.98 aralığında işlem gördü.
DHI Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHX haberleri
- DHI Group Q3 Yatırımcı Zirvesi’nde: Stratejik Büyüme ve Yapay Zeka Odağı
- DHI Group at Q3 Investor Summit: Strategic Growth and AI Focus
- Should Value Investors Buy DHI Group (DHX) Stock?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why DHI Group (DHX) is a Great Choice
- Why Fast-paced Mover DHI Group (DHX) Is a Great Choice for Value Investors
- DHI Group at Sidoti Conference: Strategic Insights for 2025
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Lyft (LYFT) This Year?
- Are Investors Undervaluing DHI Group (DHX) Right Now?
- DHI Group Q2 2025 slides: ClearanceJobs growth offsets Dice segment challenges
- DHI Group, Inc. (DHX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- DHI Group (DHX) Q2 Earnings Surpass Estimates
- DHI Group acquires AgileATS to enhance cleared talent recruitment
- DHI Group, Inc. to Participate in the 19th Annual Barrington Research Virtual Spring Investment Conference on May 29, 2025
- ClearanceJobs Releases Inaugural Issue of NatSec@Work, New Digital Magazine Catered to the National Security Workforce
- ClearanceJobs and Carahsoft Partner to Accelerate Public Sector Hiring Efficiencies
- DHI Group, Inc. (DHX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
2.86 2.98
Yıllık aralık
1.23 3.34
- Önceki kapanış
- 2.94
- Açılış
- 2.91
- Satış
- 2.87
- Alış
- 3.17
- Düşük
- 2.86
- Yüksek
- 2.98
- Hacim
- 236
- Günlük değişim
- -2.38%
- Aylık değişim
- 4.36%
- 6 aylık değişim
- 106.47%
- Yıllık değişim
- 51.05%
21 Eylül, Pazar