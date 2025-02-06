Валюты / DHX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DHX: DHI Group Inc
2.97 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DHX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.92, а максимальная — 2.99.
Следите за динамикой DHI Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DHX
- DHI Group на саммите инвесторов Q3: стратегический рост и фокус на ИИ
- DHI Group at Q3 Investor Summit: Strategic Growth and AI Focus
- Should Value Investors Buy DHI Group (DHX) Stock?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why DHI Group (DHX) is a Great Choice
- Why Fast-paced Mover DHI Group (DHX) Is a Great Choice for Value Investors
- DHI Group at Sidoti Conference: Strategic Insights for 2025
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Lyft (LYFT) This Year?
- Are Investors Undervaluing DHI Group (DHX) Right Now?
- DHI Group Q2 2025 slides: ClearanceJobs growth offsets Dice segment challenges
- DHI Group, Inc. (DHX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- DHI Group (DHX) Q2 Earnings Surpass Estimates
- DHI Group acquires AgileATS to enhance cleared talent recruitment
- DHI Group, Inc. to Participate in the 19th Annual Barrington Research Virtual Spring Investment Conference on May 29, 2025
- ClearanceJobs Releases Inaugural Issue of NatSec@Work, New Digital Magazine Catered to the National Security Workforce
- ClearanceJobs and Carahsoft Partner to Accelerate Public Sector Hiring Efficiencies
- DHI Group, Inc. (DHX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.92 2.99
Годовой диапазон
1.23 3.34
- Предыдущее закрытие
- 2.97
- Open
- 2.95
- Bid
- 2.97
- Ask
- 3.27
- Low
- 2.92
- High
- 2.99
- Объем
- 105
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 8.00%
- 6-месячное изменение
- 113.67%
- Годовое изменение
- 56.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.