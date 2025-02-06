Moedas / DHX
DHX: DHI Group Inc
2.94 USD 0.10 (3.52%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DHX para hoje mudou para 3.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.91 e o mais alto foi 3.00.
Veja a dinâmica do par de moedas DHI Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DHX Notícias
- DHI Group na Cúpula de Investidores do 3º tri: Crescimento estratégico e foco em IA
- DHI Group at Q3 Investor Summit: Strategic Growth and AI Focus
- Should Value Investors Buy DHI Group (DHX) Stock?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why DHI Group (DHX) is a Great Choice
- Why Fast-paced Mover DHI Group (DHX) Is a Great Choice for Value Investors
- DHI Group at Sidoti Conference: Strategic Insights for 2025
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Lyft (LYFT) This Year?
- Are Investors Undervaluing DHI Group (DHX) Right Now?
- DHI Group Q2 2025 slides: ClearanceJobs growth offsets Dice segment challenges
- DHI Group, Inc. (DHX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- DHI Group (DHX) Q2 Earnings Surpass Estimates
- DHI Group acquires AgileATS to enhance cleared talent recruitment
- DHI Group, Inc. to Participate in the 19th Annual Barrington Research Virtual Spring Investment Conference on May 29, 2025
- ClearanceJobs Releases Inaugural Issue of NatSec@Work, New Digital Magazine Catered to the National Security Workforce
- ClearanceJobs and Carahsoft Partner to Accelerate Public Sector Hiring Efficiencies
- DHI Group, Inc. (DHX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
2.91 3.00
Faixa anual
1.23 3.34
- Fechamento anterior
- 2.84
- Open
- 2.96
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- Low
- 2.91
- High
- 3.00
- Volume
- 160
- Mudança diária
- 3.52%
- Mudança mensal
- 6.91%
- Mudança de 6 meses
- 111.51%
- Mudança anual
- 54.74%
