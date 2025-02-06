通貨 / DHX
DHX: DHI Group Inc
2.94 USD 0.10 (3.52%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DHXの今日の為替レートは、3.52%変化しました。日中、通貨は1あたり2.91の安値と3.00の高値で取引されました。
DHI Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DHX News
- DHIグループ、第3四半期投資家サミットで戦略的成長とAI重視を発表
- DHI Group at Q3 Investor Summit: Strategic Growth and AI Focus
- Should Value Investors Buy DHI Group (DHX) Stock?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why DHI Group (DHX) is a Great Choice
- Why Fast-paced Mover DHI Group (DHX) Is a Great Choice for Value Investors
- DHI Group at Sidoti Conference: Strategic Insights for 2025
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Lyft (LYFT) This Year?
- Are Investors Undervaluing DHI Group (DHX) Right Now?
- DHI Group Q2 2025 slides: ClearanceJobs growth offsets Dice segment challenges
- DHI Group, Inc. (DHX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- DHI Group (DHX) Q2 Earnings Surpass Estimates
- DHI Group acquires AgileATS to enhance cleared talent recruitment
- DHI Group, Inc. to Participate in the 19th Annual Barrington Research Virtual Spring Investment Conference on May 29, 2025
- ClearanceJobs Releases Inaugural Issue of NatSec@Work, New Digital Magazine Catered to the National Security Workforce
- ClearanceJobs and Carahsoft Partner to Accelerate Public Sector Hiring Efficiencies
- DHI Group, Inc. (DHX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.91 3.00
1年のレンジ
1.23 3.34
- 以前の終値
- 2.84
- 始値
- 2.96
- 買値
- 2.94
- 買値
- 3.24
- 安値
- 2.91
- 高値
- 3.00
- 出来高
- 225
- 1日の変化
- 3.52%
- 1ヶ月の変化
- 6.91%
- 6ヶ月の変化
- 111.51%
- 1年の変化
- 54.74%
